Haast ongezien: het duimpje dat Toyota en Kobayashi de 24 Uur van Le Mans deed verliezen

video Hoe een geste uit sympathie van een concurrent Toyota fataal werd het voorbije weekend tijdens de 24 Uur van Le Mans.

Tot zaterdagnacht 1 uur, liep alles perfect voor Toyota en de TS050-Hybride met nummer 7 in de 24 Uur van Le Mans. Kamui Kobayashi had de wagen op kop gezet en kon dankzij de safety car even de batterijen opladen in de pits. Waarna de Japanner op het groene licht wachtte om weer de baan op te kunnen. Moment waarop een man in oranje plunje met opgestoken duim voor de Toyota verschijnt. Kobayashi denkt meteen aan een wedstrijdcommissaris die aangeeft dat de baan vrijgemaakt is en er weer kan vertrokken. Alleen ging het niet om een commissaris, maar om een concurrent. Met name de Fransman Vincent Capillaire, die Kobayashi als leider gewoon even wou feliciteren.



De gevolgen voor Toyota zijn desastreus. Meteen nadat Kobayashi vertrekt, wordt hem door het team opgedragen te stoppen. Waarna hij meteen daarna toch mag hervatten. Een opeenvolging van manoeuvres die zo veel schade aanrichten aan de embrayage van de TS050-Hybride, dat er enkele minuten later moet opgegeven worden. Technische problemen.



Boete

"Werkelijk ongezien", aldus Stéphane Sarrazin, ploegmaat van Kobayashi, in de Franse sportkrant l'Equipe. "Zo bizar dat Capillaire haast in dezelfde kleurencombinatie rondreed als de wedstrijdcommissarissen. Le Mans op deze wijze verliezen, terwijl we van bij de start de snelste wagen hadden en we geen problemen kenden, dat hou je niet voor mogelijk."



Capillaire van zijn kant voelt er zich niet goed bij. "Ik wou gewoon even tonen aan de koploper, die zich op enkele meters van mijn box bevond, dat hij goed bezig was. Zo'n steunbetuigingen vinden wel meer plaats onder piloten. Ik heb een boete gekregen van de wedstrijdleiding voor die geste en ik geef toe dat het misschien niet opportuun was. Ik heb er spijt van."