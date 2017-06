Waanzinnige race en Porsche wint alsnog 24 Uur van Le Mans, Dries Vanthoor wint klasse

Joost Custers

Timo Bernhard (l), Earl Bamber (r) en Brendon Hartley. © epa.

Wat een race... Dat zijn de enige woorden voor deze 85ste editie van de 24 Uur van Le Mans. Terwijl ze na 5 uur race laatste lagen na problemen met de hybride technologie, won de #2 Porsche 919 van de Nieuw-Zeelanders Brendon Hartley en Earl Bamber, samen met de Duitser Timo Bernhard alsnog een waanzinnige wedstrijd.

Zij haalden het nipt voor een wagen uit de categorie LMP2, de Jackie Chan DC Racing Oreca 07 van de Brit Oliver Jarvis, de Fransman Thomas Laurent en de Nederlander Ho-Pin Tung. Pas in het laatste uur kon de Porsche de leiding veroveren. In GT ging de zege na een thriller naar Aston, voor Corvette en Ford. Waar Porsche dus door het oog van de naald kroop, werd Le Mans 2017 voor de gedoodverfde favoriet Toyota een calvarietocht. Toyota moest het stellen met een 9de plaats voor Buemi-Davidson-Nakajima en twee opgaven door technische problemen. Het was de eerste zege voor Hartley, de tweede voor Bernhard (Audi, 2010) en Bamber (Porsche 2015) en het is de tweede maal dat twee Nieuw-Zeelanders Le Mans samen winnen, na Chris Amon en Bruce McLaren in 1966 met een Ford GT40. Voor Porsche is het de 19de zege algemeen, de derde opeenvolgende.

Opvallend, de tweede en de vierde plaats algemeen waren voor Jackie Chan DC Racing, het team van de wereldberoemde Chinese Kung-Fu acteur Jackie Chan. Beide wagens staan ook op het podium in LMP2, met tussen hen de Vaillante Rebellion van Piquet Jr.-Hansson-Beche.



In GTE was de strijd om de zege er één tot op de meet, tussen de Corvette van Taylor-Garcia-Magnussen en de Aston Martin van Adam-Serra-Turner. De Corvette ging als leider de laatste ronde in, maar reed lek en Aston won alsnog. Ongezien...



En als kers op de taart ging de zege in LM GTE Am naar onze Dries Vanthoor, de 100ste en jongste Belg ooit, in de JMW Ferrari 488, samen met Will Stevens en Rob Smith. Vanthoor was zonder meer één van de revelaties van de race.