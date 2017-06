Porsche leidt met enorme bonus

Joost Custers

18/06/17 - 09u00

© Porsche.

In Le Mans is de ochtend aangebroken en na het wegvallen van de drie Toyota TS050 Hybrid vooraan, met hybride problemen voor de #7 en de #8 en een ongeval voor de #9. Bij het ochtendgloren leidt de #1 Porsche van Lotterer-Tandy-Jani nu met meer dan een comfortabele dertien ronden bonus op de eerste achtervolgers.

Zodoende leidt Porsche nu comfortabel, met hun enige auto die nog geen problemen kende, de #1 van Lotterer-Tandy-Jani. De wagens van Prost Jr en Piquet Jr. liggen nu tweede en derde! Dries Vanthoor leidt nog steeds in LM GTE Am.



In GTE Pro vinden we maar liefst acht wagens binnen de minuut, al verloor Corvette ook de helft van zijn effectieven na een crash van de wagen van Milner-Fässler-Gavin. Last but not least leidt Dries Vanthoor in zijn Ferrari nog steeds in GTE AM.