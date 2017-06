Ook Toyota verliest wagen in Le Mans

Joost Custers

18/06/17 - 00u58

de leidende #7 © Toyota.

In Le Mans tikt de klok voort en ondertussen is het middernacht. Vooraan blijven nog drie van de zes LMP1 prototypes over, waarvan twee Toyota TS050 Hybrid en één Porsche 919 Hybrid. Toyota zag immers iets na elven de #8 van de ex-F1-rijders Buemi-Davidson-Nakajima met problemen aan het voorste hybride systeem en de batterij de box binnenkomen en net als de #2 Porsche eerder, is het tijdverlies immens.

De leiding is ondertussen in handen van de #7 Toyota van Conway-Kobayashi-Sarrazin, met een kleine minuut bonus op de Porsche 919 van onze halve landgenoot André Lotterer. #9 Toyota is derde, voor de beide Vaillante Rebellion van respectievelijk Nelsinho Piquet en Bruno Senna, tevens één en twee in LMP2. In GTE Pro vinden we maar liefst acht wagens binnen de minuut, al verloor Corvette ook de helft van zijn effectieven na een crash van de wagen van Milner-Fässler-Gavin. Last but not least leidt Dries Vanthoor in zijn Ferrari nog steeds in GTE AM.