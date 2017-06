Leidende Porsche staat stil, complete verrassing in de maak?

Joost Custers

18/06/17 - 11u49

In Le Mans wordt het zoveelste hoofdstuk in een onwaarschijnlijk verhaal geschreven. Nu staat ook de leidende #1 Porsche van Tandy-Lotterer-Jani op de piste stil, met wat lijkt een probleem met de oliedruk.

De Porsche 919 Hybrid staat stil langs de piste en verliest ronde na ronde zijn voorsprong op de Oreca 07 Gibson van Tung-Jarvis-Laurent. Het is wel afwachten van de #2 Porsche #2 van Bernhard-Bamber-Hartley nog kan in zijn remonte. Indien echter een LMP2 wint, zijn we op weg naar de grootste verrassing in jaren in Le Mans. In GTE Pro leidt Porsche wel nog, terwijl Dries Vanthoor nog steeds op één ligt in GTE AM.