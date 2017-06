Drama voor Toyota in Le Mans

Joost Custers

Le Mans zou Le Mans niet zijn zonder drama. Nadat eerder de #8 Toyota veel tijd verloor met hybride problemen, gaf iets na middernacht ook de leider, de #7 Toyota van poleman Kamui Kobayashi met aandrijfproblemen op. En alsof dat nog niet volstond, raakte de enige overblijvende Toyota, de #9, ook nog eens betrokken in een ongeval.

Zodoende leidt Porsche nu comfortabel, met hun enige auto die nog geen problemen kende, de #1 van Lotterer-Tandy-Jani. De wagens van Prost Jr en Piquet Jr. liggen nu tweede en derde! Dries Vanthoor leidt nog steeds in LM GTE Am.



In GTE Pro vinden we maar liefst acht wagens binnen de minuut, al verloor Corvette ook de helft van zijn effectieven na een crash van de wagen van Milner-Fässler-Gavin. Last but not least leidt Dries Vanthoor in zijn Ferrari nog steeds in GTE AM.