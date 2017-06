Toyota dominant, Porsche verliest één wagen in Le Mans

Joost Custers

17/06/17 - 20u50

Porsche nr 1 van Lotterer © Evers Media.

In Le Mans is de wedstrijd nu goed vijf uur ver en vooraan lijkt alles er op dat Toyota naar een eerste zege op weg is. De #7 van Sarrazin, Conway en Kobayashi leidt de race, met een goede minuut voorsprong op de zusterwagen van Davidson, Buemi en Nakajima. Vooraan rest er nog één Porsche 919, die bolide van Lotterer, Jani en Tandy, nadat de andere 919 met problemen aan het hybridesysteem goed 20 ronden verloor. Drie tegen één, in extreem warme omstandigheden die de wagens enorm laten lijden, het lijkt dus haast onmogelijk voor Porsche om dit jaar een 19de zege binnen te halen.



In LMP2 lijkt Vaillante Rebellion voorlopig te sterk voor de concurrentie, met de wagen van onder meer Piquet Jr. voor de bolide van Senna en Prost Jr. In GTE Pro gaat de strijd onverminderd voort tussen Aston Martin, Ford, Ferrari en Corvette, terwijl ook hier Porsche de minst sterke van het lot lijkt te zijn. In GTE Am tot slot, heeft onze landgenoot Dries Vanthoor een ijzersterke driedubbele rijbeurt afgewerkt, waarbij hij de JMW Ferrari 488 GTE van de vijfde naar de eerste plek reed. "Enkel in mijn derde stint waren mijn banden echt over hun toppunt heen, we verloren daardoor wat tijd", aldus de 19-jarige Limburger die zijn visitekaartje in Le Mans afgeeft.



Noteren we nog een behoorlijke crash van de RISI Ferrari 488 van Vilander-Fisichella-Kaffer, die net als Lémeret eerder gewoon van de baan werd gereden door een LMP2 prototype, met ditmaal de nochtans ervaren Fransman Mathieu Vaxiviere achter het stuur.

