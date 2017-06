Toyota blijft domineren in Le Mans, Belg wint voorprogramma Road to Le Mans

Joost Custers

17/06/17 - 13u30

Jean Glorieux wint in voorprogramma. © Evers Media.

Zelfs tijdens de warm-up van de 85ste editie van de 24 Uur van Le Mans, zijn de Japanse ex-F1-rijders van Toyota onhoudbaar. De snelste tijd tijdens de laatste voorbereiding op de race was voor Kazuki Nakajima, in een tijd van 3.18.308, nipt sneller dan Kamui Kobayashi die eerder deze week het snelheidsrecord in Le Mans verpulverde en op polepositie zal starten.

De beide Toyota-rijders waren drie seconden sneller dan André Lotterer, de snelste van de Porsche-armada. In LMP2 was de beste tijd van de ochtend voor de G Drive Oreca die ook op pole staat in de klasse, terwijl de #69 Ford GT en de #83 Krohn Ferrari primus waren in GTE Pro en GTE Am. De Belgen Dries Vanthoor en Stéphane Lémeret kwamen de ochtendopwarming zonder kleerscheuren deur, in tegenstelling tot de Franse #17 IDEC Sport Ligier die in de rail knalde. Lees ook Japanner van Toyota rijdt snelste rondje ooit in kwalificaties 24 uur Le Mans © Evers media. © Evers media.