Boeiend gevecht tussen Toyota en Porsche in Le Mans, opgave Lémeret na crash

Joost Custers

17/06/17 - 16u15

De start © Toyota.

De 85ste editie van de 24 Uur van Le Mans is voor nokvolle tribunes en onder een loden zon op gang geschoten. Vooraan ontwikkelt zich een gevecht tussen twee Toyota en één Porsche, terwijl het gevecht in de klassen meer dan boeiend is. Onze beide landgenoten hebben het eerste uur goed doorstaan.

Mike Conway nam in de #7 Toyota TS050 Hybrid een sterke start, maar na de eerste pitstops, ongeveer na 40 minuten, kon Sébastien Buemi in de #8 Toyota TS050 Hybrid langszij komen. Achter de beide Japanse hybride prototypes, volgt Neel Jani in de eerste Porsche 919 van dichtbij. De beide andere LMP1 moeten al meer terrein prijs geven.



In LMP2 kende vooral G Drive pech, met een alternator probleem voor de #22 (Gutierrez-HirakawRojas), terwijl ook de bolides van Alpine en ARC Bratislava tijd verloren. Vooraan leidt voorlopig de Rebellion in de handen van Bruno Senna.



In GTE Pro geeft Aston de toon aan, al zijn de onderlinge verschillen uiterst klein, terwijl in GTE Am Ferrari leidt, met de bolide van Dries Vanthoor - Will Stevens nam de start -, vijfde is en de Porsche van Stéphane Lémeret 14de. Lees ook Japanner van Toyota rijdt snelste rondje ooit in kwalificaties 24 uur Le Mans