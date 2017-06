Zelden gezien festijn aan records in kwalificaties Le Mans, pole voor Toyota

Joost Custers

Het is lang geleden dat we op alle fronten nog een dergelijk festijn aan records hebben gezien in de kwalificaties van de 24 Uur van Le Mans. Uiteraard is er het nieuwe, bijna surreële record van Kamui Kobayashi in de Toyota TS050 Hybrid, maar ook in LMP2 gingen de chrono's eraan en in GTE was de strijd tot de laatste seconde zeer intens.

Uiteraard was de nieuwe recordhouder in Le Mans in zijn nopjes: "De ronde was goed, zonder verkeer en de auto was echt formidabel om mee te rijden. Ik ben gelukkig met het record, maar dit is de kwalificatie en de race duurt 24 uur. Het is dus op zich niet echt belangrijk. Het is zeker nog niet over. Ik bedank ook het team, want de auto is echt veel beter geworden om mee te rijden."



Achter de Toyota #8, volgt de #7, maar Kazuki Nakajima bleef wel 2,3 seconden verwijderd van de recordtijd van zijn landgenoot. André Lotterer en co starten als beste Porsche-team op de derde plaats, met een tijd die 2,4 seconden trager was dan de polepositie van Toyota. Lees ook Japanner van Toyota rijdt snelste rondje ooit in kwalificaties 24 uur Le Mans