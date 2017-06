Japanner van Toyota rijdt snelste rondje ooit in kwalificaties 24 uur Le Mans

Joost Custers

Hoezeer de eerste avond van de kwalificaties in Le Mans zonder enige opwinding verliep, zo spectaculair startte de tweede. De Japanner Kamui Kobayashi reed in zijn Toyota TS050 Hybrid het snelste rondje ooit op Le Mans, met een gemiddelde snelheid van 251,884 km/u. Ook in de andere klassen vielen de records en Dries Vanthoor zette zijn Ferrari lang op polepositie in GTE Am. Zijn teamgenoot Will Stevens deed even later nog beter.



Meer dan 30 jaar was de Duitser Hans-Joachim Stuck de recordhouder in Le Mans, met een rondje aan 251,815 km/u in een Porsche 962c. Vanavond ging de Japanse ex-F1-rijder Kamui Kobayashi daar nipt onder, met dien verstande dat tot 1990 de rechte lijn van Hunaudières geen twee chicanes had zoals nu en de topsnelheid meer dan 400 km/u bedroeg, tegenover goed 340 km/u nu.



De 30-jarige Japanner die 75-F1-wedstrijden voor Toyota, Sauber en Caterham reed, mag zich nu de snelste man in Le Mans noemen. Voor de volledigheid, de snelste gemiddelde ronde op een gewone omloop - dus geen Amerikaans oval - staat nog steeds op naam van de Fransman Henri Pescarolo. In zijn Matra reed in 1973 een rondje aan 262,461 km/u op het oude, levensgevaarlijke circuit van Spa-Francorchamps.



De snelste ronde van de Japanner verwees Porsche ondertussen naar het achterplan. Nick Tandy is nog wel tweede in de voorlopige klassering, maar op 2,468 seconden, een eeuwigheid in Le Mans.



In LMP2, de private prototypes, verpulverde de Russische ex-F1-rijder Vitaly Petrov het ronderecord, dat sinds begin deze maand op naam stond van Nelson Panciatici in 3'28''146 - of 235,72 km/u. Petrov deed het met zijn G Drive Oreca in 3.25.549.



Ondertussen ging Dries Vanthoor ook lekker door en hij stond zelfs op de voorlopige polepositie in de GTE Am. Vanthoor was met zijn tijd amper enkele tienden trager dan de chrono van zijn teammaat Will Stevens even later. In GTE Pro voert Aston voorlopig het klassement aan.



De sessies werden onderbroken door crashes van de Barthez Oreca #23 en de Eurasia Ligier #33, evenwel zonder erg voor de rijders. Om 22u00 hervat het laatste deel van de kwalificaties tot middernacht.