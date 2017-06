Toyota en Aston vooraan in kwalificaties 24 uur Le Mans

Joost Custers

15/06/17 - 08u14

Aston leidt in GTE © Evers Media.

De eerste kwalificatiesessie voor de 85ste editie van de 24 Uur van Le Mans verliep op enkele kleine incidenten na vlekkeloos. Vooraan was Kamui Kobayashi met zijn Toyota de snelste van het pak in een degelijke 3.18.793, maar we zijn wel nog even verwijderd van de voorspelde 3.16. In GTE geeft Aston Martin voorlopig de toon aan, terwijl onze beide landgenoten midden het pak in GTE Am zitten.



Morgen tussen 19u00 en middernacht worden de kwalificaties verder gezet en gezien de temperaturen iets lager zouden moeten zijn dan de stevige dertig graden, zouden de tijden morgen nog sneller kunnen zijn. Het enige echte slachtoffer van deze eerste kwalificatiesessie was de #27 SMP Dallara van de volledig Russische bemanning Aleshin-Sirotkin-Shaytar. Hun bolide vatte vuur en raakte behoorlijk beschadigd. De rijder kon tijdig zijn bolide verlaten.