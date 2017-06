Will Power wint GP van Fort Worth, wedstrijd opgeschrikt door accidenten

XC

11/06/17 - 10u48 Bron: Belga

© afp.

De Australiër Will Power (Penske) heeft de Grote Prijs van Fort Worth (Texas) gewonnen, de negende manche in de IndyCarcompetitie. Hij haalde het na 248 rondes voor de Braziliaan Tony Kanaan (Chip Ganassi) en zijn Franse teamgenoot en titelverdediger Simon Pagenaud.

De wedstrijd werd opgeschrikt door meerdere ongevallen, gelukkig allemaal zonder erg. Slechts acht van de 22 wagens haalden de finish. In de tussenstand blijft de Nieuw-Zeelander Scott Dixon (Chip Ganassi) leider.

- uitslag -



1. Will Power (Aus/Penske) in 2u32:31.0118 (gem.: 226,1 km/u)



2. Tony Kanaan (Bra/Chip Ganassi) op 0.1978



3. Simon Pagenaud (Fra/Penske) 0.3740



4. Graham Rahal (VSt/Penske) 0.8112



5. Gabby Chaves (Col/Harding) 1.8984



6. Marco Andretti (VSt/Andretti) 4.1632



7. Conor Daly (VSt/A.J. Foyt) een ronde



8. Max Chilton (GBr/Chip Ganassi) drie rondes



9. Scott Dixon (NZe/Chip Ganassi) vijf rondes



10. Takuma Sato (Jap/Andretti) vijf rondes



...





- stand (na 9 van 17 manches) -



1. Scott Dixon (NZe/Chip Ganassi) 326 punten



2. Simon Pagenaud (Fra/Penske) 313



3. Takuma Sato (Jap/Andretti) 312



4. Helio Castroneves (Bra/Penske) 305



5. Will Power (Aus/Penske) 286



...