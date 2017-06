Paddon leidt, Neuville vijfde, Meeke crasht weer

Joost Custers

9/06/17 - 13u19

© Marco Forese.

Hayden Paddon (Hyundai) leidt halverwege de eerste dag in de rally van Sardinië. De Nieuw-Zeelander nam de leiding in de 5de proef over van de Noord-Ier Kris Meeke, die in zijn Citroën nog maar eens crashte. Hij verloor 7 minuten in het avontuur.



Juho Hänninen (Toyota) is de dichtste achtervolgt op Hayden Paddon en dat op minder dan van 5 seconden van de leider. Mads Ostberg (Ford) is derde, voor Ott Tänak (Ford) en Thierry Neuville (Hyundai). Sébastien Ogier is slechts zevende.