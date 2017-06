Andrea Dovizioso is beste in MotoGP in Italië

Door: redactie

4/06/17 - 18u06

De Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati) heeft de MotoGP gewonnen op de GP van Italië op het circuit van Mugello. De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha), die van op de pole vertrok, was tweede en blijft WK-leider.

Dovizioso toonde zich duidelijk de beste in een strijd met vier om de winst. Het was zijn eerste zege op Italiaanse bodem. "Het is een droom die uitkomt", vertelde hij na de wedstrijd. De plaatsen drie en vier waren eveneens voor Italianen: Danilo Petrucci (Ducati) was derde, Valentino Rossi (Yamaha) vierde.



In de WK-tussenstand blijft Maverick leider met 105 punten. Dovizioso is met zijn 79 punten tweede, Rossi is met 75 punten derde.