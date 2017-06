Gewezen F1-rijders winnen in Audi R8 Blancpain GT in Zolder

Door: Joost Custers

4/06/17 - 18u11

Winnaar Winkelhock © SRO.

De kampioenschapsrace van de Blancpain GT Series Sprint Cup in Zolder werd een ware Audi show. De Duitse constructeur pakte de eerste vier plaatsen, met ex-F1-rijders Will Stevens en Markus Winkelhock als grote winnaars in de R8 LMS van het Belgische WRT.

Winkelhock won afgelopen weekend ook de 24 Uur van de Nürburgring. Het Belgische WRT palmde op eigen bodem ook de derde en vierde plaats in. Na een stevige wedstrijd met de nodige incidenten, volgde na 40 minuten wedstrijd jammer genoeg een wat lange onderbreking voor het wegtakelen van de gestrande Mercedes AMG GT3 van Jimmy Eriksson. Exact één ronde kregen de heren bij de herstart nog en Will Stevens hield de eerste plek vast, gevolgd door Filip Salaquarda (ISR Audi) en de Nederlandse Limburger Robin Frijns (WRT Audi) binnen één en dezelfde seconde. Net daarachter werd het duo Dries Vanthoor-Marcel Fässler vierde.



Privéjet

Opvallend: zowel winnaar Will Stevens als Dries Vanthoor en Marcel Fässler reden deze ochtend nog de testen in... Le Mans als voorbereiding op de beruchte 24-uursrace daar. Zij vlogen met een privéjet deze ochtend naar Le Mans om 's middags terug te keren. De twee andere landgenoten, Enzo Ide (Audi) en Maxime Soulet (Bentley), werden 13de en 19de. In het kampioenschap leiden Max Buhk en Franck Perera met vijf punten bonus op de winnaars van vandaag, Will Stevens en Markus Winkelhock.



BELCAR

In de tweede manche van de Belcar dit seizoen was de zege voor de Mc Donald's Norma van Bouillon-Houthoofd-Vervisch, nipt voor de merkgenoten van Deldiche Racing met De Cock-Piessens-Joosen achter het stuur. De derde plaats ging naar de DVB RACING Norma van Thiers-Thiers-Van Hooydonk. De winst bij de GT's was voor de MExT Porsche van Stevens-Kris Wauters, terwijl Steve Vanbellingen en Wiebe Wijtzes naar winst reden bij de toerwagens, in de EMG Motorsport BMW M3 GTR. De wagen van Kumpen-Beliën-Longin kende problemen en werd achtste, achter de Porsche 911 van MExT en Kronos en de Lamborghini van Lagrange-Vanneste.