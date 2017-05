Fernando Alonso verkozen tot Rookie of the Year in IndyCar

Joost Custers

31/05/17 - 16u02

© getty.

Fernando Alonso werd (niet geheel onverwacht) verkozen tot Rookie of the Year tijdens de 500 mijl van Indianapolis. Fair-play, persoonlijkheid, toegankelijkheid en zijn capaciteiten als rijder waren de factoren die de beslissing brachten. De beslissing was omstreden omdat Ed Jones, een andere rookie de race beëindigde op de derde positie. Buiten de eer, krijgt de rookie of the year tevens een mooie cheque van 50.000$.