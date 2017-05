Valentino Rossi loopt verwondingen op bij motorongeval

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 09u15 Bron: Belga

© photo news.

De Italiaanse levende legende Valentino Rossi heeft gisteren bij een ongeval tijdens een motorcrosstraining in Mondavio een "mild letsel aan borst en buik" opgelopen, zo maakte zijn team Yamaha bekend.

Na het ongeval werd de 38-jarige Rossi overgebracht naar het ziekenhuis, waar de verwondingen werden vastgesteld. Verder zou de negenvoudige wereldkampioen geen breuken of andere ernstige letsels hebben opgelopen. Het is wel nog onduidelijk of de Italiaan, momenteel op de derde plaats in het MotoGP-kampioenschap, tijdig hersteld geraakt voor de eerstvolgende Grote Prijs. Op 4 juni wordt op het circuit van Mugello de GP van Italië gereden.