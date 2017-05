Buemi voor de vijfde maal in zes races, d'Ambrosio kent nog maar eens zware dag

Joost Custers

21/05/17 - 10u26

© getty.

Sébastien Buemi (Renault e.Dams) zit nog iets steviger in het zadel om zijn Formule E-titel te verlengen. De Zwitser won met sprekend gemak de ePrix van Parijs, zijn vijfde zege uit zes wedstrijden. José Maria Lopez (DS Virgin) en Nick Heidfeld (Mahindra) vervolledigden het podium. Lucas Di Grassi, de enige overgebleven concurrent van Buemi, kende een rampzalige wedstrijd en scoorde geen punten.

Onze landgenoot Jérôme d'Ambrosio kende nog maar eens een zware wedstrijd in Parijs. De Brusselaar was de hele race onzichtbaar, raakte vlak voor de eerste safety car achterin verzeild en gaf enkele rondes voor het einde op. In het kampioenschap is Buemi nog steeds leider met 132 punten, 43 eenheden meer dan eerste achtervolger Di Grassi. De volgende races zijn op 10 en 11 juni in Berlijn.