Ogier op weg naar winst in Portugal, Neuville blijft tweede

Joost Custers

20/05/17 - 19u32

Sébastien Ogier in actie. © getty.

De WK-rally van Portugal lijkt sinds de problemen van Ott Tänak deze ochtend in een definitieve plooi te zijn gevallen. Na de tweede dag heeft Sébastien Ogier (Ford) een redelijke voorsprong op Thierry Neuville in zijn Hyundai, die op zijn beurt een goede greep op de tweede plaats heeft. Morgen staan er nog drie proeven, waaronder de PowerStage, op het menu.



"Ogier is net iets sneller dan wij en beheerst de omstandigheden iets beter", klonk het wat gelaten bij Neuville aan de finish van de laatste proef van dag 2 in Portugal. "Maar er staat nog heel wat op het programma."



Ogier van zijn kant wil het vel van de beer duidelijk nog niet te vroeg verkopen. "Ik ben gelukkig met mijn 16 seconden bonus op Thierry, maar we zijn er nog niet. Morgen is een nieuwe dag en we mogen geen fouten maken. Ik hoop uiteraard op de zege."



Achter Ogier en Neuville is Dani Sordo (Hyundai) derde, al had de Spanjaard wel wat geluk in de laatste proef van de dag, toen hij een object raakte. Ott Tänak (Ford) en Craig Breen (Citroën) maken de top 5 vol. Andreas Mikkelsen (Skoda) is stevig leider in WRC2.