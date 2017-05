Alonso maakt meteen indruk bij testritten IndyCar

Bewerkt door: PL

Fernando Alonso heeft er een sterke testrit opzitten voor de 500 mijl van Indianapolis. Nog geen 24 uur na zijn twaalfde plaats in de GP F1 van Spanje zette hij in de VS de snelste tijd neer in een oefenrit voor debutanten.