Volkswagen grote winnaar in Mettet

Joost Custers

14/05/17 - 18u11

De Volkswagen Polo's van de Zweed Johan Kristoffersson en de Noor Petter Solberg domineerden het ganse weekend © Kos.

In Mettet werd dit weekend de Belgische manche van het WK Rallycross verreden. Naast de vierde manche van het WK stonden ook een aantal Europese klassen op het programma op het Circuit Jules Tacheny. De grote winnaar werd Volkswagen.

De Volkswagen Polo's van de Zweed Johan Kristoffersson en de Noor Petter Solberg domineerden het ganse weekend en na de vier heats prijkte het VW-duo ook op de eerste plaatsen in de tussenstand. Voor Kristoffersson liep het even mis in zijn halve finale, waar hij werd geklopt door zijn landgenoot Timmy Hansen met zijn Peugeot 208 (Team Peugeot Hansen). Kevin Eriksson (Ford Fiesta / MJP Racing) legde in die halve finale beslag op plaats drie, met als beloning een plek in de halve finale. In de tweede halve finale was het Solberg die het laken naar zich toe trok na een snelle jokerstrategie. Zijn landgenoot Andreas Bakkerud (Ford Focus) werd daar tweede voor de kampioenschapsleider, de Zweed Mattias Ekström (Audi).



Daarna was het tijd voor een zinderende finale waarbij aanvankelijk Solberg leek te winnen, maar na enkele ronden volgde een contact met Hansen, waarvan Solberg het slachtoffer was. Solberg moest aan een inhaalrace beginnen en kon nog als derde finishen, voor Ekström. Timmy Hansen leek de winst binnen te halen voor Peugeot, maar een lekke band bij Hansen, maakte dat Johan Kristoffersson met zijn Volkswagen de eerste zege van het seizoen pakte. Onze landgenoten Francois Duval en Michael De Keersmaecker reden een mooie wedstrijd waarbij Duval als 15de twee WK-puntjes sprokkelde met de Peugeot van Albatec Racing. Michael De Keersmaecker sloot zijn weekend als 18de af met de Fiesta.