Will Power is beste in GP Indianapolis

XC

14/05/17 - 11u25 Bron: Belga

© ap.

De Australiër Will Power (Penske) heeft de Grote Prijs van Indianapolis gewonnen, de vijfde van zeventien manches in het IndyCarkampioenschap.

Power vertrok op de Indianapolis Motor Speedway vanaf de pole en boekte de 30ste zege uit zijn carrière. Na 85 rondes had hij aan de finish vijf seconden voorsprong op de Nieuw-Zeelander Scott Dixon (Chip Ganassi). De Amerikaan Ryan Hunter-Reay (Andretti) vervolledigde het podium. De Fransman Simon Pagenaud (Penske), regerend IndyCarkampioen, werd vierde en behoudt de leidersplaats in de tussenstand.

Uitslag



1. Will Power (Aus/Penske) de 85 rondes in 1u42:57.6108 (gem.: 194,4 km/u)



2. Scott Dixon (NZe/Chip Ganassi) op 5.2830



3. Ryan Hunter-Reay (VSt/Andretti) 12.0296



4. Simon Pagenaud (Fra/Penske) 17.0668



5. Helio Castroneves (Bra/Penske) 20.6072



6. Graham Rahal (VSt/Rahal Letterman Lanigan) 25.1039



7. Max Chilton (GBr/Chip Ganassi) 25.7054



8. Alexander Rossi (VSt/Andretti Herta) 29.3214



9. Spencer Pigot (VSt/Ed Carpenter) 36.5878



10. Juan Pablo Montoya (Col/Penske) 41.8238



...



- stand (na 5 van 17 manches) -



1. Simon Pagenaud (Fra) 191 punten



2. Scott Dixon (NZe) 181



3. Josef Newgarden (VSt) 152



4. Helio Castroneves (Bra) 149



5. Will Power (Aus) 145



...