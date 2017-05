Buemi onklopbaar in GP Formule E van Monaco, D'Ambrosio geeft op na dramatische dag

Joost Custers

13/05/17 - 20u05

De FIA Formula E was dit weekend te gast in Monaco en Sébastien Buemi (Renault e.DAMS) was letterlijk onklopbaar. De Zwitser was de snelste in alle vrije chronoritten, pakte de polepositie en reed naar een vierde zege in vijf wedstrijden. Uiteraard is hij ook stevig leider in het kampioenschap. Lucas Di Grassi (Abt Schaeffler Audi Sport) werd nog maar eens tweede, voor Nick Heidfeld (Mahindra), voor Nelson Piquet Jr. en Maro Engel (Venturi). Jérôme D'Ambrosio (Faraday Future Dragon) gaf op na een dramatisch slechte dag.