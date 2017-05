Ook nu weer een weekend vol autosport

Door: Joost Custers

12/05/17 - 10u41

Dit weekend gaat de autosport op zijn zeer drukke elan door. Uiteraard zijn heel wat ogen daarbij gericht op de F1 in Barcelona, de eerste Europese GP, waarbij we hopen op beterschap voor Stoffel Vandoorne. Vooraan lijkt de titelstrijd een duel tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton te worden. Ook de F2, GP3 en de Porsche Supercup zijn in Barcelona aan het werk.



Nog WK-actie is er in eigen land, met het WK Rallycross, de snelst groeiende tak van de autosport. Met sterren als Petter Solberg, Sébastien Loeb en Ken Block als uithangbord, worden tijdens het weekend in Mettet tienduizenden toeschouwers verwacht. Wie van actie houdt, moet dus zeker richting het kleine Waalse stadje. Van Belgische zijde zijn er Michael De Keersmaecker en François Duval, die zullen trachten in de schaduw van de toppers voor een verrassing te zorgen. Een uitgebreide voorbeschouwing vind je hier.



In Hongarije houdt het WK voor toerwagens halt, terwijl de TCR International, de grote rivaal van het WTCC, het doet in Monza. Daar is het uitkijken naar Frédéric Vervisch en Pierre-Yves Corthals, respectievelijk in een Audi S3 en een Opel Astra. Nog in Monza staan de European Le Mans Series, de Formula 3.5 V8 en de Michelin Le Mans Cup - met Eric De Doncker en Jean Glorieux - op de affiche.



Voor gespierde GT-actie moeten we naar Silverstone, voor de tweede race van de Blancpain Endurance Series, met een hele rits Belgen uiteraard. Stef Van Campenhoudt dient om persoonlijke redenen verstek te geven. Verder op het programma in Silverstone: Eurocup Formula Renault 2.0 (Max Defourny) en Lamborghini Trofeo (Niels Lagrange-Pieter Vanneste) en de GT Sports Club.



Ronden we af met de Supercar Challenge in Oostenrijk (Red Bull Ring) en eenzitters in Monaco (Formula E - d'Ambrosio) en Indianapolis (Indycar). Die laatste is nog niet de wereldberoemde Indy 500, die later deze maand volgt en waarin Fernando Alonso van start zal gaan. Regionaal is er dit weekend uitzonderlijk niets.