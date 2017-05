Toyota ook in Francorchamps te sterk voor Porsche

Joost Custers

7/05/17 - 17u14

© rv.

Porsche heeft zijn polepositie voor de 6 Hours of Spa, de tweede manche van het wereldkampioenschap uithouding (FIA WEC) in Spa-Francorchamps, niet kunnen omzetten in een eerste overwinning van het seizoen.

Toyota nam al in de openingsfase het voordeel op zijn enige concurrent in de LMP1-klasse en won dankzij de TS050 van ex-F1-rijders Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Anthony Davidson. Het trio blijft dit seizoen ongeslagen en trekt dus ook als leider naar de 24 Uur van Le Mans, midden juni.



Op een uur van het einde vocht de Porsche 919 Hybrid van Brendon Hartley, Earl Bamber en Timo Bernhard weliswaar nog altijd mee voor de overwinning, maar een contact met ex-Porsche-fabrieksrijder Romain Dumas in een auto van een lagere categorie noopte de Duitse constructeur tot tijdsverlies in de pitlane. De n°2 werd nog derde, achter de tweede Toyota van Kamui Kobayashi en Mike Conway.



LMP2, de tweede divisie voor sportprototypes, werd een onemanshow voor polesitters Roman Rusinov, Pierre Thiriet en Alex Lynn (G-Drive Oreca 07-Gibson), die nooit vooraan weg te slaan waren. De winnaars van Silverstone, de Oreca van Jackie Chan DC Racing bestuurd door Ho-Pin Tung, Oliver Jarvis en Thomas Laurent, was in Francorchamps goed voor de derde podiumplaats.



In dezelfde optiek was GTE-Pro een kolfje naar de hand van Ferrari, dat de 488 GTE van polesitters en winnaars Sam Bird en Davide Rigon liet strijden met de zusterwagen van James Calado en Alessandro Pier Guidi. Ook de concurrentie finishte in formatie: Ford derde en vierde, Porsche vijfde en zesde, Aston Martin zevende en achtste.