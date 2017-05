Dani Pedrosa wint MotoGP in eigen land

XC

Ook ploegmaat Marc Marquez juicht mee. © ap.

De Spanjaard Dani Pedrosa (Honda) heeft voor de derde keer in zijn carrière de Grote Prijs van Spanje in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven.

Op het circuit van het Zuid-Spaanse Jerez haalde hij het in de vierde WK-manche van het seizoen van zijn landgenoot en ploegmaat Marc Marquez, die op 6.136 tweede werd. Jorge Lorenzo (Ducati) maakte met de derde plaats de Spaanse triomf compleet. Lorenzo was 14.767 trager dan de winnaar.



In de WK-stand blijft de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) met 62 punten aan de leiding, voor de Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha/60 punten) en Marquez (58 punten). De eerstvolgende Grote Prijs wordt op 21 mei in het Franse Le Mans gereden.