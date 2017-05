Aron Canet pakt eerste zege in Moto3

SW

7/05/17 - 12u48 Bron: Belga

© afp.

De Spanjaard Aron Canet (Honda) heeft vandaag de Grote Prijs motorsport van Spanje in de Moto3-klasse op zijn naam geschreven.

Voor de amper zeventienjarige Canet was het de eerste zege in zijn carrière in de Moto3. Op het circuit van Jerez was hij 31 duizendsten van een seconde sneller dan de Italiaan Romano Fenati (Honda). Zijn landgenoot Joan Mir (Honda) finishte op 155 duizendsten op de derde plaats. In de WK-stand behoudt Mir de leidersplaats, met een voorsprong van negen punten op Fenati.



Onze landgenoot Livio Loi (Honda) werd zestiende in Jerez, op 20.451 van de winnaar. In de WK-stand staat hij op de dertiende plaats.