Broertje van Vettel maakt debuut in de racesport

7/05/17 - 08u02

Fabian Vettel, de achttienjarige broer van Sebastian Vettel maakt dit weekend zijn debuut in de racesport. De broer van viervoudige wereldkampioen Formule 1 en leider in het huidige F1-seizoen, doet mee in de AUDI TT Cup, zonder enige ervaring in kartwedstrijden of andere raceklassen.