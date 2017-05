Fernando Alonso rijdt meteen twee vogels dood bij IndyCar-debuut

PL

video Het debuut van F1-piloot Fernando Alonso in de Indycar is niet zonder slachtoffers verlopen.

De Spanjaard, ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij McLaren, reed gisteren zijn eerste rondjes op de Indianapolis Speedway. Twee vogels zullen het niet kunnen navertellen. Vlak voor het einde van de testsessie vlogen de diertjes pardoes tegen de bolide van Alonso, met de dood tot gevolg.



Alonso neemt eind deze maand deel aan de Indy 500 en mist daardoor de Grote Prijs F1 van Monaco. Om zich daarop voor te bereiden, organiseerde Andretti Motorsport een testdag voor de Spanjaard. Alle nieuwelingen moeten aantonen dat ze het rijden op de oval aankunnen door tien rondjes met snelheden tussen de 205 en 210 mijl per uur (330-338 km/u), vijftien rondjes met snelheden tussen de 210 en 215 mijl per uur (338-346 km/u) en vijftien rondjes sneller dan 215 mijl per uur af te leggen. Alonso's snelste ronde bedroeg 222,5 mijl per uur, ruim 358 km/u.



De ambitie van Alonso is om de zogenaamde 'Triple Crown' te veroveren: het winnen van de GP van Monaco, de Indy500 én de 24 uur van Le Mans. In de geschiedenis is dat slechts één rijder gelukt, Graham Hill.