Thierry Neuville in de wolken door rallytriomf in Argentinië: "Deze zege is fantastisch!"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

30/04/17 - 22u43 Bron: Belga

© ap.

Thierry Neuville en corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) hebben vandaag de rally van Argentinië gewonnen. Voor het Belgische duo is het al de tweede zege dit seizoen. Voor de vijfde keer op rij scoorde Neuville punten in de powerstage waardoor hij dit jaar al 19 extra punten verzamelde. In de uitslag in Argentinië had de Luikenaar zeven tienden voorsprong op de Brit Elfyn Evans.