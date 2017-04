Kevin Abbring neemt de leiding in Rally van Wallonië

Door: redactie

BK rally De Nederlander Kevin Abbring (Peugeot 208 T16), bijgestaan door corijder Pieter Tsjoen, staat na zeven ritten aan de leiding in de Rally van Wallonië, de vierde van in totaal negen manches van het BK rally. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) volgt in tweede stelling op 14.4 seconden. Cédric Cherain (Citroën DS3 R5) heeft als derde 19.3 seconden achterstand op leider Abbring.

De rally van Wallonië begon vrijdagavond met een dubbele doortocht op de citadel van Namen. Xavier Bouche (Skoda Fabia R5) won, ondanks een leegloper, de eerste klassementsrit. Tijdens de tweede doortocht was Ghislain de Mévius de snelste. Minder goed verging het Cédric Cherain. Tijdens de tweede klassementsrit ging hij in de eerste bocht in de fout en verloor 16.3 seconden waardoor hij in de stand van de 5de naar de 14de plaats zakte. Xavier Bouche sloot de eerste wedstrijddag af als leider met een minieme voorsprong van 1.8 seconden op eerste achtervolger Kevin Abbring.



De Nederlander Abbring was vanochtend bij de pinken. Winst in de openingsrit van de dag leverde hem de leiding op. Abbring won ook de twee daaropvolgende ritten en bouwde een mooie voorsprong uit op eerste achtervolger Verschueren. In de 6de en 7de rit van de rally van Wallonië trok Cédric Cherain het laken naar zich toe. Dankzij de twee ritzeges springt Cherain van de 14de naar de voorlopig 3de plaats in het klassement.