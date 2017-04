Verrassende Evans zet favorieten buitenspel, Neuville derde

Door: Joost Custers

Rally van Argentinië Op één proef na, de korte Super Special van Parque Tematico (6,04 km) later vannacht, zit de eerste dag van de WK-rally van Argentinië er op.

Het is een bewogen eerste dag geworden, waar zo goed als niemand echt uit de problemen bleef. Slechts één man trotseerde alle gevaren in Argentinië: de jonge Brit Elfyn Evans. In zijn Ford Fiesta op de Britse DMACK banden was hij gewoonweg een klasse te sterk, met voorlopig winst in zes van de zeven proeven op vrijdag. Evans rijdt in tegenstelling tot de toppers niet met Michelin en dat lijkt in Argentinië een goede zet. De Brit leidt comfortabel, voor de al even verrassende Noor Mads Ostberg (Ford, +52,8) en onze landgenoot Thierry Neuville in zijn Hyundai (+1min02).



Citroën werd gewoon van de kaart geveegd met opgaves voor Kris Meeke en Craig Breen. Op de zege in Mexico na, is de start van het seizoen voor het Franse merk ronduit rampzalig. Bij Hyundai kunnen ze gelukkig rekenen op Neuville, die ondanks een gebroken schokbreker toch voor de ereplaatsen meevecht. Haydon Paddon en Dani Sordo volgen na fouten al op ettelijke minuten.



Sébastien Ogier en Jari-Matti Latvala, de nummers één en twee in het WK, kenden wat pech met een kleine schuiver voor de Fransman in de Ford en een lekke band voor de Finse Toyota-rijder. Dat maakt dat ze respectievelijk vijfde en zevende zijn, met de Est Ott Tabak tussen hen in. Zij vechten echter wel nog mee voor de podiumplaatsen, zeker gezien er morgen 160 km tegen de chrono op het menu staat, op wegen die opnieuw hun tol zullen eisen.