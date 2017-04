Latvala primus in shakedown Argentinië

Joost Custers

In Argentinië is de shakedown van de WK-proef afgewerkt. Enigszins verrassend was de beste tijd voor de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota), voor de Hyundai i20 van Hayden Paddon, Dani Sordo en Thierry Neuville. Jari-Matti Latvala zette in zijn laatste run een tijd neer die een tiende sneller was dan die van de Nieuw-Zeelander. Achter de drie 'Koreanen', volgde Sébastien Ogier met zijn Ford Fiesta WRC. Mads Ostberg was zesde in zijn Ford Fiesta, voor de beide Citroën C3 van Kris Meeke en Craig Breen.