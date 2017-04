F1 en WK Rally voorop in goed gevuld autosportweekend

Door: Joost Custers

27/04/17 - 09u16

Ugo De Wilde. © Facebook Ugo De Wilde.

Dit weekend is weer een goed gevuld autosportweekend, met voorop uiteraard de F1 in het Russische Sotchi en het WK Rally in Argentinië. In Argentinië mogen we alvast meer volk langs de wegen verwachten dan op de bijzonder kunstmatige en saaie F1-omloop in Rusland. In Cordoba zal onze landgenoot Thierry Neuville moeten trachten nog wat punten in te lopen op WK-leider Sébastien Ogier. Neuville won de vorige WK-rally in Corsica, maar noch hij, noch Sébastien Ogier lijken van de wedstrijd in Argentinië te houden.



Nog een WK is er in het Italiaanse Monza, waar de toerwagens hun tweede afspraak hebben. Nog in de Italiaanse tempel van de snelheid is er de Europese FIA F3 en de Franse F4, met in die laatste klasse ook de Belgen Ugo De Wilde en Ghislain Cordeel. Het is afwachten hoe de jongens van 15 en 16 jaar reageren op het vreselijke ongeval van Billy Monger in de Britse F4. Nog eenzitters vinden we op het ovaal van Phoenix, met de vierde manche van de Amerikaanse Indy Car.



In eigen land is er de Rally van Wallonië, de vierde manche van het BK, zonder Kris Princen evenwel, die zijn joker inzet. BK-Leider Vincent Verschueren is wel van de partij en zal na de proef in Namen mogelijk zijn leidersplaats versterken.



Ook zijn er een aantal Belgische series die richting het Franse Dijon trekken, met de VW Fun Cup, de 100 Series BGDC en de BMW Racing Cups.



Regionaal tot slot is er zondag de 39ste Herdenkingsprijs Willy Sneyers op het Glosso rallycrosscircuit in Arendonk. Het is de tweede manche van het VAS Rallycrosskampioenschap. Op maandag 1 mei laat renstal Titanic de traditie van de 'sprint' koers in Vlaanderen herleven. De 13de Titanic Sprint vindt plaats in Tielen, in de provincie Antwerpen.