Dodelijk ongeval in befaamde rally 'Targa Florio'

Joost Custers

23/04/17 - 11u33

© Twitter.

In Italië is op Sicilië de befaamde "Targa Florio" stilgelegd na een dodelijk ongeval. De Mini JWC Cooper van Mauro Amendolia en zijn dochter Gemma ging zwaar van de baan op ijzel nadat er een sneeuwbui was gevallen. Het duo werd verrast op de opdrogende baan en ging in de kant. Daar werd een baancommissaris geraakt. Mauro Amendola en baancommissaris Giuseppe Lagana overleefden de klap niet. Dochter Gemma Amendola werd zwaar gewond naar het ziekenhuis getransporteerd. De exacte omstandigheden van de crash worden onderzocht. De Targa Florio heeft een kwalijke reputatie. Het is één van de oudste baanwedstrijden ter wereld. In de jaren 70 werd de wedstrijd wegens "te gevaarlijk" van de internationale kalender gehaald. De wedstrijd van vandaag, de 101ste Targa Florio, kaderde in het Italiaanse kampioenschap. Nog maar 5 jaar geleden verloor Gareth Roberts, de navigator van Craig Breen, er het leven nadat de Brit van de baan ging.