WK Rallycross trekt dit weekend naar Portugese Montalegre

Joost Custers

19/04/17 - 22u59

Het podium in Barcelona met de bekende Monster Girls. © Johan Dingenen .

Dit weekend gaat het WK Rallycross naar het Portugese Montalegre voor de tweede wedstrijd van het seizoen.

De Zweed Mattias Ekström trekt met zijn Audi S1 na zijn overwinning in Barcelona als leider naar Portugal, maar hij mag zich uiteraard aan stevig weerwerk verwachten vanuit het VW-kamp met Petter Solberg (winnaar in 2016) en Johan Kristoffersson en ook van Andreas Bakkerud die het podium haalde voor Hoonigan Racing met de snelle Ford Focus. Verder is het uitkijken of ex-DTM-rijder Timo Scheider kan bevestigen na zijn prima prestatie op het Circuit de Catalunya. En bij Peugeot waren er ongetwijfeld vraagtekens na de niet te beste prestatie in Spanje waarbij Timmy Hansen als enige de finale wist te behalen. De Peugeot 208, van onder meer Sébastien Loeb, kwamen duidelijk snelheid tekort ten opzichte van de andere topteams, maar tè veel conclusies konden we nog niet trekken omwille van de weersomstandigheden die duidelijk de seizoensopener beinvloedden. Naast de permanente rijders komen vier gastrijders aan de start, wat het aantal deelnemers voor het WK aldaar op 22 brengt. Daarbij zien we de Duitser René Munnich met zijn Seat Ibiza en de Portugees Joaqum Santos (Ford Focus) als lokale held.



Op zaterdag rijden vanaf 10u20 de eerste wagens hun rondjes (vrije trainingen) en op zondagochtend begint de actie om 9u met een warm-up.