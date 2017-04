Inhaalmanoeuvre Buemi bezorgt Toyota zege in Silverstone

Door: Joost Custers

16/04/17 - 19u38

© Toyota.

Het is nog even spannend geworden in Silverstone voor Toyota. Het Japanse merk moest wachten tot de eindfase van de race en een mooi inhaalmanoeuvre van Sébastien Buemi om de zege in de eerste race van het WEC veilig te stellen. Buemi won zo, samen met Anthony Davidson en Kazuki Nakajima.



De Porsche 919 Hybrid van Hartley, Bernhard en Bamber werd tweede op amper zes seconden, terwijl de 919 Hybrid van Tandy, Lotterer en Jani derde werd. De tweede Toyota crashte hevig met Lopez achter het stuur.



In LM P2 was de zege voor Oliver Jarvis, Ho-Pin Tung en Thomas Laurent in de Oreca 07 n°38 van Jackie Chan DC Racing, voor de Oreca 07 n°31 van Bruno Senna, Nicolas Prost en Jules Canal en de TDS Racing Oreca van Perrodo-Collard-Vaxivière. Ford won de GTE Pro met Harry Tincknell-Pipo Derani-Andy Priaulx, voor de Ferrari 488 AF Corse n°51 van Pier Guidi-Calado-di Grassi en de Porsche 911 RSR n°91 van Makowiecki-Lietz. In GTE Am was de zege tot slot voor de Aston Martin van Lamy-Lauda-Dalla Lana.