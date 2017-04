Antonio Cairoli pakt de zege in MXGP Pietramurata

XC

16/04/17 - 18u48 Bron: Belga

© photo news.

Antonio Cairoli (KTM) heeft vandaag voor eigen publiek de MXGP-klasse in de Grote Prijs van het Italiaanse Pietramurata op zijn naam geschreven, dat is de vijfde WK-manche van het seizoen. Clément Desalle was de eerste Belg met een zesde plek.

Op het 1.660 meter lange parcours in Noord-Italië haalde de achtvoudige wereldkampioen het dankzij een zege in de eerste reeks en een tweede stek in de tweede reeks, na de Sloveense regerende wereldkampioen en WK-leider Tim Gajser (Honda). Die moest in de eindstand vrede nemen met plaats twee, maar kon zo wel zijn leidersplaats in de WK-stand veiligstellen.



Clément Desalle (Kawasaki) werd met een zesde plaats beste Belg in Pietramurata, Jérémy Van Horebeek (Yamaha) werd zevende. Kevin Strijbos (Suzuki) finishte op de vijftiende plaats.



In de WK-stand blijft Gajser aan de leiding met 201 punten, voor Cairoli (183) en Desalle (151). Met Van Horebeek (6e/144) en Strijbos (10e/90) zitten er nog twee Belgen in de top tien. De eerstvolgende GP wordt op 23 april in het Nederlandse Valkenswaard gereden.



In de MX2-klasse ging de eindzege in reeks één naar de Spanjaard Jorge Prado Garcia (KTM), die het haalde van de Let Pauls Jonass (KTM). Onze landgenoot Julien Lieber (KTM) finishte op een knappe derde plaats. Brent Van Doninck (Yamaha) werd achtste, Nathan Renkens (KTM) 34e.