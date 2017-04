Cairoli pakt in eigen land de zege in de eerste reeks, Desalle 5e

Bewerkt door: MR

16/04/17 - 16u01 Bron: Belga

Antonio Cairoli (KTM) heeft de eerste reeks van de MXGP-klasse in de Grote Prijs van het Italiaanse Pietramurata op zijn naam geschreven, dat is de vijfde WK-manche van het seizoen.

Op het 1.660 meter lange parcours in Noord-Italië haalde de achtvoudige wereldkampioen het van de Zwitser Arnaud Tonus (Yamaha) en de Sloveense regerende wereldkampioen en WK-leider Tim Gajser (Honda). De Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) werd vierde, voor onze landgenoten Clément Desalle (Kawasaki) en Jérémy Van Horebeek (Yamaha). Met Kevin Strijbos (Suzuki) finishte er nog een Belg in de top tien, hij eindigde op de negende plaats.



In de MX2-klasse ging de zege in reeks één naar de Let Pauls Jonass (KTM). Hij haalde het van de Spanjaard Jorge Prado Garcia (KTM) en onze landgenoot Julien Lieber (KTM). Brent Van Doninck (Yamaha) finishte op de twaalfde plaats, Nathan Renkens (KTM) werd dertigste.



De tweede reeks staat deze namiddag nog op het programma.