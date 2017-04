Toyota op pole in Silverstone, Ford snelste in GT

Door: Joost Custers

15/04/17

Tot dusver zijn de verwachtingen in Silverstone tijdens de eerste manche van het WEC volledig ingelost. Porsche koos openlijk voor een low downforce aero package, typisch voor Le Mans, en daarvan profiteert Toyota volledig. Tijdens de kwalificaties van de eerste race van het WK Uithouding was de Toyota n°7 van Conway-Kobayashi-Lopez de snelste, voor de zusterwagen van de ex-F1-rijders Davidson-Nakajima-Buemi. De beide Porsche 919 Hybrid volgen op meer dan een seconde, met Tandy-Lotterer-Jani voor Bernhard-Bamber-Hartley. Het is nu afwachten wat de race morgen brengt, maar in normale omstandigheden zouden het wel eens lange zes uren kunnen worden.



In LMP2 was de eerste pole van het jaar voor de G-Drive Racing Oreca van Thiriet-Rusinov-Lynn, voor de Alpine van Lapierre-Rao-Menezes. In GTE pro was de pole dan weer voor de Ford GT n°67 van Tincknell-Derani-Priaulx, voor de Ferrari 488 van Rigon-Bird. In GTE Am ging de pole naar de Aston Martin n°98 van Dalla Lana-Lamy-Lauda.