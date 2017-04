WK Uithouding start dit weekend

Joost Custers

14/04/17 - 13u37

André Lotterer. © Porsche Motorsport .

Dit weekend start op de omloop van Silverstone, het FIA WEC, of het wereldkampioenschap uithouding. De afgelopen seizoenen trok dat WK vaak tienduizenden fans op de races in Spa, Silverstone... Het hoogtepunt van het seizoen blijft uiteraard de 24 Uur van Le Mans, waar jaarlijks 300.000 autosportpelgrims op afkomen. Na het vertrek van Audi, en laten we eerlijk ook het pensioen Mark Webber, verloor het WK uithouding deze winter twee enorme troeven. De overblijvers zijn Porsche en Toyota in de klasse LMP1, de hoofdklasse voor de prototypes.



Opvallend, onze halve landgenoot André Lotterer verhuisde in het tussenseizoen van Audi naar Porsche en werpt zich meteen op als één van de kandidaten op de wereldtitel. Andere bekende namen zijn de ex-F1-rijders Sébastien Buémi, Anthony Davidson en Kazuki Nakajima die we allemaal bij Toyota aan het werk zien. In de GT-klasse zijn er vier constructeurs aanwezig- BMW maakt volgend seizoen zijn opwachting -: Ferrari, Ford, Porsche en Aston Martin. En deze klasse verdient nog meer aandacht van pers en publiek, want wat het spektakel van deze GT-rijders is soms onwaarschijnlijk hoog. Op 6 mei doet het WEC Spa-Francorchamps aan, voor de tweede manche van het seizoen, de laatste meteen voor de 24 Uur van Le Mans.