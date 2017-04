Opnieuw een weekend barstensvol autosport

Door: Joost Custers

13/04/17 - 15u54

Ook in het derde weekend van april wordt er weer volop gereden. Hier is ons overzicht van de autosportactiviteiten.

Beginnen doen we in Bahrein, waar naast de F1, ook de start van het F2-seizoen plaats vindt en verder is er op diezelfde omloop in het Midden-Oosten ook de tweede manche van de TCR International. Het is vooral afwachten of de oorlog tussen de beide Belgische teams, ComToYou Racing en WRT, een vervolg krijgt in het Midden-Oosten.



Nog een WK-weekend is er in Silverstone, met hou u vast: de eerste race van het FIA WEC, de opener van de Le Mans Series, de eerste wedstrijden van de Formula V8 Series en de start van het FIA F3... en dat alles zonder één enkele Belg.



Voor landgenoten kunnen we dan weer naar Zandvoort, waar de Supercar Challenge het seizoen aftrapt. Onder meer Ward Sluys verdedigt er de Belgische driekleur, in de BMWM4 Silhouette van JR Motorsport. Jos Jansen is in zijn Porsche 997 één van de tegenstanders van Sluys, in de hertekende Supercar. Jimmy Adriaenssens (Seat) en het duo Voet-van den Broeck zijn de andere Belgen aan de Noordzeekust.



Niet ver van de Middellandse zee, in Nogaro, staan dan weer Zuid-Europese GT4 en Franse Formule 4 op de timing van de paasmeeting. Ugo De Wilde en Ghislain Cordeel rijden voor ons Belgenland. In Oschersleben zien we dan weer Charles Weerts, de zoon van Yves Weerts - sterke man achter WRT - in de ADAC F4 aan de start verschijnen. Weerts mikt op de titel van beste rookie en rijdt voor Motopark.



In eigen land is er de Spa 400, de eerste race van de BGDC en de BMW Racing Cups. Hier vinden we uiteraard een waslijst landgenoten. In Donington tot slot is er BTCC.