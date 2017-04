Toppers van Castors Braine racen mee in VW Fun Cup

Joost Custers

13/04/17 - 12u05

Vanina Ickx, onder midden tussen de speelsters en de staff van Mithra Castors Braine. © Dago Jacquemin.

De dames van Mithra Castors Braine, één van de meest succesvolle vrouwelijke basketteams van het land, hebben op het circuit van Mettet kennis kunnen maken met de autosport. De dames namen plaats naast gereputeerde rijders, waaronder ex Europees GT-kampioen Wolfgang Reip, om met een VW Fun Cup over het circuit te scheuren. Ook Vanina Ickx, de dochter van levende legende Jacky Ickx, toonde haar kunnen.



"Indrukwekkend, ik ben behoorlijk onder de indruk", lachte de Belgische Antonia Delaere, één van de drie Belgische speelsters van het team waar ook nog Ann Wauters recent speelde. "Autosport is, zelfs als passagier, alvast veel meer fysiek dan ik gedacht had."