F3 start komend weekend op Silverstone

Door: Joost Custers

12/04/17 - 09u34

Ilott Callum, Red Bull F1 Junior. © FIA F3.

Dit weekend wordt een zeer druk autosportweekend, met naast de F1 in Bahrein en de start van het WK Uithouding in Silverstone, ook de eerste races van een hele reeks zogenaamde opstapklassen bij de eenzitters.

Immers, in de F1 raak je niet zomaar, getuige het parcours van Stoffel Vandoorne via Formule Renault 1.6, 2.0 en 3.5 en vervolgens de GP2. De GP2 werd ondertussen F2 en zij starten dit weekend in Bahrein aan hun seizoen.



Maar er is meer en in heel Europa starten dit weekend klinkende namen. Vandoorne werd in 2013 vicekampioen in de World Series by Renault, en die serie kennen we vandaag onder de naam 3.5 V8 Series. Zij rijden voornamelijk samen met het WEC World Endurance Championship. De bekendste naam dit seizoen is Pietro Fittipaldi, kleinzoon van tweevoudig F1-wereldkampioen Emerson. Hij verliet in 2011 de Amerikaanse Nascar om zich in Europa te werpen op de eenzitterij. Fittipaldi werkte deze winter zeer hard, want mislukken lijkt geen optie te worden. En eerlijk gezegd zijn Orudzhev, Issakyan, Nissany of Rene Binder nu niet bepaald de meest begiftigde rijders of tot de verbeelding sprekende namen. Zaterdag rijden de V8 deelnemers hun eerste race van het seizoen op Silverstone.



De Europese F3 is traditioneel een echte topklasse, waar onder meer Alain Prost, Thierry Boutsen, Nelson Piquet en Gerhard Berger ooit het mooie weer maakten. Opvallend, dit seizoen zien we er heel wat namen die we al uit de F1 kennen. De meest in het oog springende jonge kerel is zondermeer Mick Schumacher, de 18-jarige zoon van legende Michael. Verder zien we er de jongste zoon van Nelson Piquet, Pedro, en Joel Eriksson, de jongere broer van GP2-rijder Jimmy Eriksson, naast Harrison Newey, de zoon van de bekende F1-ontwerper Adrien Newey. Andere favorieten zijn Lando Norris, nu al McLaren Development Driver, en de Britse belofte Ilott Callum, Red Bull F1 Junior. Ook de F3 start dit weekend in Silverstone. Ook de kleinste klasse op weg naar de F1, de F4, start dit weekend en daar zien we een zekere Louis Gachot, de zoon van ex-F1-rijder Bertrand Gachot.