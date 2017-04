James Hinchcliffe rijdt naar zege in GP van Long Beach

Door: redactie

10/04/17 - 08u32 Bron: Belga

James Hinchcliffe. © getty.

De Canadees James Hinchcliffe heeft gisteren in de IndyCarcompetitie de Grote Prijs van Long Beach gewonnen. Hij haalde het in Californië voor de Fransman Sébastien Bourdais, die de eerste race in Florida had gewonnen.