Vinales wint ook tweede Grote Prijs in MotoGP

Door: redactie

9/04/17 - 21u22 Bron: Belga

Maverick Vinales heeft de Grote Prijs motorsport van Argentinië in de MotoGP-klasse gewonnen. In de tweede manche van het seizoen eindigde de Spanjaard voor zijn Yamaha-ploeggenoot Valentino Rossi. Achter de Italiaan werd de Brit Cal Crutchlow (Honda) derde.

Voor de 22-jarige Vinales, die eerder ook de eerste GP van het seizoen in Qatar op zijn naam schreef, is het zijn derde zege in de koninginnenklasse. De drievoudige wereldkampioenen Marc Marquez en Jorge Lorenzo kwamen ten val en moesten opgeven.

Na zijn zege in de openingsmanche heeft de Italiaan Franco Morbidelli (Kalex) vandaag ook de Grote Prijs motorsport van Argentinië in de Moto2-klasse op zijn naam geschreven. In de tweede manche van het seizoen verloor Xavier Siméon (Kalex) op 15 ronden van de meet de controle over zijn motor, waarna hij zwaar ten val kwam.



Op de Autódromo Termas de Río Hondo was Morbidelli sneller dan de Portugees Miguel Oliveira en de Zwitser Thomas Luthi, eveneens Kalex-rijders. Morbidelli was gedurende race in een strijd met Alex Marquez verwikkeld. Maar de Spanjaard maakte een buiteling in de slotronde, waardoor Oliveira en Luthi de twee overige podiumplaatsen pakten.



In de WK-stand heeft leider Morbidelli na twee manches 14 punten voorsprong op Luthi.