Vincent Verschueren wint zijn eerste in BK rally

Door: Joost Custers

9/04/17 - 18u27

© BRC.

Het was waarschijnlijk al een tijdje geleden dat we nog zo'n gemeende vreugde-uitbarsting van een rallywinnaar zagen op het podium. Maar Vincent Verschueren, 'Tsjanne' voor de vrienden, had het dubbel en dik verdiend. Al enige tijd joeg de Zingemnaar achter zijn eerste algemene overwinning in het BK, en deze keer had hij de buit binnen.

Vanmorgen filterde de pechduivel enkele van zijn concurrenten weg. Zoals de Nederlander Abbring (Peugeot 208 R5), met een defecte waterpomp aan de kant nog voor aanvang van de eerste proef. Of Bert Cornelis (Citroen DS3 R5), ten prooi aan een kapotte servopomp. Melissa Debackere (Skoda Fabia R5) ging van de baan en brak een draagarm.



Uitdager Kris Princen droeg nog bij aan de zaak door met een verkeerde bandenkeuze van start te gaan op zijn Skoda. Het zorgde ervoor dat Verschueren op een bepaald moment 14 seconden voor stond op Princen. De Limburger zette nog een eindoffensief in, maar dat kwam te laat. Van zijn blessure had hij weinig last, gaf hij achteraf toe. "Niet op de proeven, maar eerder bij het in- en uitstappen van de wagen", lachte hij. Maar de volgende rally, de 'Wallonie', rijdt hij niet. "Dat was vooraf al afgesproken", verduidelijkte hij. "Het is onze jokerwedstrijd. Het kampioenschap is nog lang, te lang om me nu al te richten op de tussenstand. Binnen enkele wedstrijden ziet de situatie er misschien heel anders uit."



Op zich is deze stand van zaken goed nieuws voor Verschueren, die zijn voorsprong in het BK kan vergroten. Indrukwekkend is de derde plaats van Tim Van Parijs op de Porsche GT3, en dat in een veld dat bij aanvang 11 R5's telde. "We hebben er dan ook voor gereden", vertelde Timothy. "En eens we zagen dat de tijden goed waren, hebben we het spektakel wat geminderd. Met onze excuses daarvoor aan de fans, maar we rijden tenslotte voor tijden. Hoe dan ook, het was een prachtrally, goed georganiseerd, en we hebben een top wedstrijd gereden met onze 3 Porsches."