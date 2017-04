Bevrijdende zege voor Neuville-Gilsoul in Corsica

Joost Custers

9/04/17 - 13u19

Thierry Neuville. © photo news.

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben de eerste zege van het seizoen in het WK beet! De Belgen wonnen de wedstrijd in Corsica, net als in 2011, en plaatsen zich daarmee weer in de koers voor de wereldtitel. In zijn Hyundai haalde het in Corsica Neuville het voor Sébastien Ogier (Ford) en Dani Sordo (Hyundai).

De zege van de bevrijding, zo klonk het aan de finish van de Power Stage van WK-wedstrijd in Corsica: "Dit is erg speciaal, dit is een bevrijdende overwinning na wat er in de Monte Carlo en Zweden gebeurde. Ik geloof dat heel veel mensen met ons hebben meegeleefd in Corsica, zowel hier als thuis in België. Wat er in het begin van het seizoen is gebeurd, moet nu vergeten worden. Ik ben erg gelukkig, het is een onbeschrijfelijk gevoelen. Onze wedstrijd startte niet gemakkelijk, want vrijdag leek het er niet op dat we echt voor de zege zouden kunnen vechten, maar zaterdag waren we er dan wel bij en werd het beter en beter. Dit is een zege van iedereen rondom ons, het team, de supporters!"



In Corsica won Neuville de marathonproef deze ochtend, waarmee hij zijn zege zo goed als zeker stelde. In de Powerstage, waarin nog enkele WK-punten verdeeld worden, werd Neuville vijfde. Latvala won de afsluiter van de Rally van Corsica. In de eindafrekening won Neuville vier van de tien chronoritten, wat hem meteen ook de verdiende winnaar maakt.



Neuville behaalt in Corsica zijn derde WK-zege uit zijn carrière, na Duitsland in 2012 en Sardinië vorig jaar. Door zijn zege klimt Neuville naar de derde plaats in het WK met 54 punten, achter Sébastien Ogier (Ford - 88) die in Corsica tweede werd en de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota - 75). Ott Tanak (Ford -48) en Dani Sordo (Hyundai - 47) zijn vierde en vijfde.



De volgende wedstrijd is eind deze maand in Argentinië.