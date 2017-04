Joost Custers

In Valencia werd vandaag de eerste race van de Europese Nascar verreden. Anthony Kumpen kon zijn goede startplek niet verzilveren en viel uit, maar rookie Stienes Longin deed het schitterend en werd tweede achter de Spaanse winnaar en thuisrijder, Borja Garcia. Longin bewijst meteen dat hij zijn plek in de Elite 1 verdient. Christophe Bouchut werd derde. Onze landgenoten Eric De Doncker en Jerry De Weerdt werden 12de en 16de. Morgen wordt in Valencia de tweede race van het weekend verreden.